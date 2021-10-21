Серова готовят к выписке из больницы

Состояние артиста еще неделю назад оценивалось как тяжелое.

Фото: Global Look Press / Anatoly Lomohov/Russian Look Global Look Press / Anatoly Lomohov/Russian Look

Певец Александр Серов пошел на поправку и готовится к выписке из больницы. С соответствующим заявлением выступил администратор артиста.

Александр Серов больше двух недель находится в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Состояние артиста оценивалось как стабильно тяжелое, что вызывало множество переживаний у его родных и близких.

Однако, как отметил представитель артиста, самое сложное оказалось позади.

«Про него разное писали за последнее время. Но хочу сказать, что Александр Николаевич сегодня выписывается. Все с ним нормально», — сообщил администратор в интервью Teleprogramma.pro.

О состоянии Серова регулярно сообщал его друг композитор Игорь Крутой. Он признался, что незадолго до госпитализации поругался с певцом, потому что тот был противником вакцинации. Крутой с сожалением отмечал, что даже со своими возможностями ничем не может помочь артисту, оказавшемуся в тяжелом состоянии.