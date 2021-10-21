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Бузова рассказала о чувствах к Тарасову

Елена Прошина
24 минуты назад

Певица Ольга Бузова призналась, что долгое время страдала после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. В интервью для «КП», знаменитость рассказала, что очень любила своего бывшего мужа, как и всех своих мужчин.

Бузова рассказала о чувствах к Тарасову
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Брак Ольги Бузовой и Дмитрий Тарасова завершился почти пять лет назад. Любые воспоминания о мужчине были долгое время болезненными для певицы, поскольку экс-супруг не просто ушел к другой, но и лишил ее дома, ремонтном которого они занимались вместе.

«Я давно его простила. Простила и отпустила. Я очень долго страдала. Больше года. Потому что очень сильно любила его. Да, я всех своих мужчин любила очень сильно. Я каждый раз люблю как в последний раз. Вот каждый раз мне кажется, что больше в мое сердечко никто не залезет. Но каждый раз я очень сильно влюбляюсь», – призналась Ольга.

Долгое время после развода с Тарасовым Бузова открещивалась от серьезных отношений и даже в какой-то момент ей казалось, что у неё больше не будет счастливой семьи. Сейчас же певица готова снова выйти замуж, если рядом с ней будет надежный человек.

«Я поймала себя на этой мысли. И свадьбу хочу. Да, я хочу замуж, я хочу сказки, я хочу быть принцессой, я хочу сделать праздник для своей будущей семьи», – подчеркнула артистка.

Кроме того, в мечтах у Ольги есть и дети – Бузова уверена, что когда-нибудь у нее обязательно появятся наследники. Пока она просто не встретила идеального мужчину, от которого готова родить.

Шоу-бизнес,Ольга Бузова,Дмитрий Тарасов,
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