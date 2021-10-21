Бузова рассказала о чувствах к Тарасову

«Я давно его простила. Простила и отпустила. Я очень долго страдала. Больше года. Потому что очень сильно любила его. Да, я всех своих мужчин любила очень сильно. Я каждый раз люблю как в последний раз. Вот каждый раз мне кажется, что больше в мое сердечко никто не залезет. Но каждый раз я очень сильно влюбляюсь», – призналась Ольга.