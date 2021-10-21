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«Мне некуда уйти»: Безруков назвал реальную причину госпитализации

Елена Прошина
34 минуты назад

Артист Сергей Безруков рассказал, что согласился на госпитализацию после заражения коронавирусом, чтобы самоизолироваться от близких. Как он признался в Instagram, кроме больницы у него не было удобных вариантов для «удаленки».

«Дорогие друзья, не переживайте! Я бы ушел на удаленку, но дело в том, что мне некуда уйти на удаленку», — сказал Безруков.

Актер отметил, что благодаря прививке чувствует себя сносно и выразил надежду, что вынужденная изоляция продлится недолго. Кроме больницы, Безруков мог бы отправиться жить на дачу, однако это неудобно из-за её удаленности.

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«Для того, чтобы сдать анализ или КТ, полдня нужно будет тратить», — объяснил он.

Напомним, что о госпитализации Сергея Безрукова стало известно 20 октября. Как признался актер его подвел иммунитет из-за сильных нагрузок и стресса. Прививку актер сделал почти пять месяцев назад, о чем тогда сообщал в своих соцсетях.
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