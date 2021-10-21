Аршавин оправдался за общение только с одной дочкой

Футболист Андрей Аршавин объяснил, почему общается со своей старшей дочерью Яной от Юлии Барановской и не видится с младшей дочкой Есенией от Алисы Казьминой. Как сообщает «КП», спортсмен опасается, что Казьмина может устроить против него различные провокации.
Как отметил Аршавин, с Яной, Артемом и Арсением ему долгое время не удавалось видеться из-за своей экс-супруги Юлии Барановской, которая делала все, чтобы дочка не общалась со своим отцом. Позднее, по словам спортсмена, она увидела выгоду в общении Андрея с наследниками – когда речь зашла об алиментах. Сегодня футболист регулярно видится с Яной, которая открыто заявляет, что отец ее во всем поддерживает.
С младшей дочкой Аршавин пока не видится, поскольку боится провокаций со стороны бывшей жены Алисы Казьминой.
«Очень скучаю по ней… Она моя копия», – заявил спортсмен.
Всего у Аршавина четверо детей – 15-летний Артем, 13-летняя Яна и девятилетний Арсений от Барановской, а также четырехлетняя Есения от Казьминой.