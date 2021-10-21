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Аршавин оправдался за общение только с одной из дочерей

Елена Прошина
1 час назад

Футболист Андрей Аршавин объяснил, почему общается со своей старшей дочерью Яной от Юлии Барановской и не видится с младшей дочкой Есенией от Алисы Казьминой. Как сообщает «КП», спортсмен опасается, что Казьмина может устроить против него различные провокации.

Аршавин оправдался за общение только с одной дочкой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметил Аршавин, с Яной, Артемом и Арсением ему долгое время не удавалось видеться из-за своей экс-супруги Юлии Барановской, которая делала все, чтобы дочка не общалась со своим отцом. Позднее, по словам спортсмена, она увидела выгоду в общении Андрея с наследниками – когда речь зашла об алиментах. Сегодня футболист регулярно видится с Яной, которая открыто заявляет, что отец ее во всем поддерживает.

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С младшей дочкой Аршавин пока не видится, поскольку боится провокаций со стороны бывшей жены Алисы Казьминой.

«Очень скучаю по ней… Она моя копия», – заявил спортсмен.

Всего у Аршавина четверо детей – 15-летний Артем, 13-летняя Яна и девятилетний Арсений от Барановской, а также четырехлетняя Есения от Казьминой.

Напомним, что недавно Алиса Казьмина по решению суда покинула особняк, который принадлежит матери Андрея Аршавина. Вместе с детьми она сняла другой дом, однако переезд дался ей психологически непросто – в прошлом спортсмен пообещал, что никто не будет забирать у нее жилье, но своего обещания не выполнил.
Шоу-бизнес,Алиса Казьмина,Юлия Барановская,Андрей Аршавин,
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