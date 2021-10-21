Аршавин оправдался за общение только с одной дочкой

Футболист Андрей Аршавин объяснил, почему общается со своей старшей дочерью Яной от Юлии Барановской и не видится с младшей дочкой Есенией от Алисы Казьминой . Как сообщает « КП », спортсмен опасается, что Казьмина может устроить против него различные провокации.

Как отметил Аршавин, с Яной, Артемом и Арсением ему долгое время не удавалось видеться из-за своей экс-супруги Юлии Барановской, которая делала все, чтобы дочка не общалась со своим отцом. Позднее, по словам спортсмена, она увидела выгоду в общении Андрея с наследниками – когда речь зашла об алиментах. Сегодня футболист регулярно видится с Яной, которая открыто заявляет, что отец ее во всем поддерживает.