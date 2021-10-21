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Обнищавших жен Грачевского заставляют выплатить огромный долг Бориса: «Речь идет о 18,5 млн рублей, включая проценты»

Popcake.tv
58 минут назад

После того, как Бориса Грачевского не стало, его бывшие жены отнеслись к вопросу о разделении имущества достаточно мирно (за исключением небольшого конфликта с первой супругой мужчины) и даже поддерживали друг друга, вспоминая о том, каким прекрасным отцом был знаменитый режиссер. Однако, лишь сейчас стало известно, что женщины невольно были впутаны в большие проблемы. ООО «Ералаш» и ООО «Продюсерский центр Ералаш» подали иски о взыскании задолженности с близких Грачевского. Вероятно, при жизни Борис брал займ у компании.

Вдову Грачевского заставляют выплатить огромный долг
Фото: InstagramInstagram

«Остались невыплаченные суммы, которые истец и хочет взыскать. Речь идет о 18,5 миллионах рублей, включая основной долг и проценты», — получил комментарий портал «СтарХит» в Мещанском суде.

Адвокат Екатерины Белоцерковской признал, что его подопечной тяжело будет найти такую сумму, так как девушка не работает и не имеет возможности распоряжаться деньгами ушедшего мужа до тех пор, пока не закончится череда судебных заседаний.

«Средств у Екатерины сейчас почти нет, она не работает, друзья Бориса Юрьевича ей финансово помогают. Сбережения, которые были, давно потрачены. Вступить в наследство тоже никак не может, пока идут суды. Хотя первая жена не имеет никакого права ни на какую долю спустя столько лет, срок исковой давности давно прошел», — сообщает о положении дел Евгений Бранецкий.

Шоу-бизнес,Евгений Бранецкий,Екатерина Белоцерковская,StarHit,
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