Вдову Грачевского заставляют выплатить огромный долг

После того, как Бориса Грачевского не стало, его бывшие жены отнеслись к вопросу о разделении имущества достаточно мирно (за исключением небольшого конфликта с первой супругой мужчины) и даже поддерживали друг друга, вспоминая о том, каким прекрасным отцом был знаменитый режиссер. Однако, лишь сейчас стало известно, что женщины невольно были впутаны в большие проблемы. ООО «Ералаш» и ООО «Продюсерский центр Ералаш» подали иски о взыскании задолженности с близких Грачевского. Вероятно, при жизни Борис брал займ у компании.