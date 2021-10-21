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Пэрис Хилтон рассказала о пережитом в центре по лечению подростков насилии

Lenta.ruиещё 1
47 минут назад

Звезда реалити-шоу и модель Пэрис Хилтон подвергалась психологическому и физическому насилию во время нахождения в специализированном центре по лечению трудных подростков. Об этом она рассказала в эфире программы Good Morning America.

Пэрис Хилтон рассказала о пережитом в центре по лечению подростков насилии
Фото: Elizabeth Frantz / ReutersElizabeth Frantz / Reuters

По словам светской львицы, на нее кричали, насильно удерживали, запирали в комнате, заставляли принимать лекарства. Хилтон также заявила, что сотрудники мужского пола наблюдали за тем, как она принимает душ. «Это был самый болезненный и травмирующий опыт в моей жизни», — поделилась она, ответив, что не может спать, зная, что подобное обращение с детьми до сих пор имеет место.

В связи с этим она призвала президента США Джо Байдена и Конгресс США принять базовый федеральный «билль о правах» для молодежи в групповых центрах. Каждый ребенок, «помещенный в подобные учреждения, должен иметь право на безопасную, гуманную среду, свободную от угроз и практики одиночного заключения», подчеркнула Хилтон.

В 2020 году Пэрис Хилтон в документальном фильме This Is Paris рассказала о насилии со стороны бывших возлюбленных. «Меня били и душили. Я мирилась с тем, с чем не должна была», — рассказала актриса, добавив, что считала подобные действия проявлениями любви.

Шоу-бизнес,Пэрис Хилтон,Джозеф Байден,Конгресс США,
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