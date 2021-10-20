Сафронов раскрыл секрет молодости Пугачевой

Народный художник РФ Никас Сафронов считает, что секрет молодости певицы Аллы Пугачевой не в пластических операциях, а в том, что она просто счастлива, пишет «Собеседник».
В последнее время поклонники обсуждают певицу, которая на фото и видео выглядит помолодевшей. Некоторые считают, что Пугачева снова сделала пластическую операцию.
«Посмотрите на Аллу. Это же просто счастливая женщина, которая не зациклена на своих проблемах, заботах, трудностях. Она радостно улыбается, а не хмурит нос, уголки её губ подняты в искренней улыбке, а глаза просто сияют от удовольствия. Уверен, что красота Пугачевой не в пластике – Алла просто счастлива»,- сказал Сафронов изданию.
По его словам, Пугачева довольна личной жизнью, и это также отражается на внешности. Он отметил, что певице и телеведущему Максиму Галкину повезло найти друг друга и создать крепкую семью, где царит идиллия, и им очень хорошо вместе.
«Они воспитывают прекрасных детей, которые живут в атмосфере любви и взаимопонимания. Поверьте, в таких условиях любая женщина будет расцветать и без пластики», - считает художник.
Также, по словам Сафронова он неоднократно замечал, что женщины, поздно родившие ребенка, молодеют.
«Позднее материнство очень украшает женщин. А помножьте все это на любовь близких – а Максим просто боготворит Аллу – и вы получите «эффект пластики»: счастье всегда преображает человека», - заключил художник.