Сафронов раскрыл секрет молодости Пугачевой

«Посмотрите на Аллу. Это же просто счастливая женщина, которая не зациклена на своих проблемах, заботах, трудностях. Она радостно улыбается, а не хмурит нос, уголки её губ подняты в искренней улыбке, а глаза просто сияют от удовольствия. Уверен, что красота Пугачевой не в пластике – Алла просто счастлива»,- сказал Сафронов изданию.