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«Дело не в пластике»: Сафронов раскрыл секрет молодости Пугачевой

Елена Прошина
52 минуты назад

Народный художник РФ Никас Сафронов считает, что секрет молодости певицы Аллы Пугачевой не в пластических операциях, а в том, что она просто счастлива, пишет «Собеседник».

Сафронов раскрыл секрет молодости Пугачевой
Фото: InstagramInstagram

В последнее время поклонники обсуждают певицу, которая на фото и видео выглядит помолодевшей. Некоторые считают, что Пугачева снова сделала пластическую операцию.

«Посмотрите на Аллу. Это же просто счастливая женщина, которая не зациклена на своих проблемах, заботах, трудностях. Она радостно улыбается, а не хмурит нос, уголки её губ подняты в искренней улыбке, а глаза просто сияют от удовольствия. Уверен, что красота Пугачевой не в пластике – Алла просто счастлива»,- сказал Сафронов изданию.

По его словам, Пугачева довольна личной жизнью, и это также отражается на внешности. Он отметил, что певице и телеведущему Максиму Галкину повезло найти друг друга и создать крепкую семью, где царит идиллия, и им очень хорошо вместе.

«Они воспитывают прекрасных детей, которые живут в атмосфере любви и взаимопонимания. Поверьте, в таких условиях любая женщина будет расцветать и без пластики», - считает художник.

Также, по словам Сафронова он неоднократно замечал, что женщины, поздно родившие ребенка, молодеют.

«Позднее материнство очень украшает женщин. А помножьте все это на любовь близких – а Максим просто боготворит Аллу – и вы получите «эффект пластики»: счастье всегда преображает человека», - заключил художник.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Никас Сафронов,Алла Пугачева,ИД "Собеседник",
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