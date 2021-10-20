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«Попросили опознать себя же». Собчак раскрыла подробности допроса в Сочи

Елена Прошина
59 минут назад

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что побывала на допросе в Сочи по делу о смертельной аварии, однако очная ставка с водителем «Майбаха» так и не состоялась. Как сообщает РИА Новости, при допросе ей задали те же вопросы, что и в московской полиции.

«Очной ставки не было, да и с чего она могла быть, если показания с водителем не могли расходиться ну вообще никак», – отметила Собчак.

Также Ксению попросили подтвердить подлинность съемок с камер в «Роза Хутор», где она как ведущая объявила выступление Земфиры, после чего отправилась в аэропорт. Также Собчак потребовалась «опознать себя же», садящуюся на заднее сидение «Майбаха».

Собчак приехала на допрос по делу о смертельном ДТП

Напомним, что 9 октября на трассе Анапа – «Альпика-Сервис» произошло столкновение такси Mercedes-Maybach, в котором ехала Собчак, с автомобилем Volkswagen. Дорогая иномарка при обгоне выехала на встречную полосу, где по касательной столкнулась с микроавтобусом.

В результате аварии погибла 35-летняя Екатерина Тарасова, еще два человека были госпитализированы. Сама Собчак потеряла сознание, однако пришла в себя и уехала с места ДТП в такси.

Водитель «Майбаха» признал свою вину в аварии. Против него возбудили уголовное дело, и сейчас мужчина находится под домашним арестом.

Шоу-бизнес,Видео,Екатерина Тарасова,Ксения Собчак,
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