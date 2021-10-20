Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что побывала на допросе в Сочи по делу о смертельной аварии, однако очная ставка с водителем «Майбаха» так и не состоялась. Как сообщает РИА Новости, при допросе ей задали те же вопросы, что и в московской полиции.

«Очной ставки не было, да и с чего она могла быть, если показания с водителем не могли расходиться ну вообще никак», – отметила Собчак.

Также Ксению попросили подтвердить подлинность съемок с камер в «Роза Хутор», где она как ведущая объявила выступление Земфиры, после чего отправилась в аэропорт. Также Собчак потребовалась «опознать себя же», садящуюся на заднее сидение «Майбаха».

Напомним, что 9 октября на трассе Анапа – «Альпика-Сервис» произошло столкновение такси Mercedes-Maybach, в котором ехала Собчак, с автомобилем Volkswagen. Дорогая иномарка при обгоне выехала на встречную полосу, где по касательной столкнулась с микроавтобусом.

В результате аварии погибла 35-летняя Екатерина Тарасова, еще два человека были госпитализированы. Сама Собчак потеряла сознание, однако пришла в себя и уехала с места ДТП в такси.