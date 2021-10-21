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Степаненко констатировала пользу от развода с Петросяном

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Артистка Елена Степаненко призналась, что больше не сожалеет о расставании с юмористом Евгением Петросяном. В разговоре с KP.RU она констатировала пользу от развода.

Степаненко констатировала пользу от развода с Петросяном
Фото: @esheneve4er@esheneve4er

Степаненко рассказала, что сейчас ее дела идут хорошо. «Развод пошел мне на пользу!» — заявила она. Юмористка также пожелала нынешней супруге юмориста Татьяне Брухуновой «здоровья, счастья и радостных дней».

Слова артистки подтвердил режиссер Анатолий Демидов. По его мнению, Степаненко, расставшись с Петросяном, «освободилась от гнета». «Помню, был случай, когда, вернувшись со сцены, Петросян ее ругал, мол, почему ты не подала мне реплику. “Женечка, так я ждала первую реплику от тебя”, — объясняла Елена. Сейчас ей не надо ни под кого подстраиваться», — подчеркнул он.

Режиссер добавил, что после развода Степаненко смогла создать новый сценический жанр, темой которого являются судьбы зрелых женщин, «их жизни без уныния». Демидов отметил, что своим примером артистка доказывает, что женщины в возрасте на самом деле еще молоды и красивы, а также имеют все шансы встретить новую любовь.

Степаненко и Петросян развелись в ноябре 2018 года после 33 лет брака. В декабре 2019 года в СМИ появилась информация о том, что артист женился в пятый раз на 31-летней помощнице Татьяне Брухуновой. В марте 2020 года у пары родился ребенок, который стал первым для Татьяны и вторым для 74-летнего Петросяна. У юмориста есть 51-летняя дочь Викторина.

Шоу-бизнес,Анатолий Демидов,Евгений Петросян,Елена Степаненко,Комсомольская правда,
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