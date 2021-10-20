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Доронина нецензурно высказалась о Бузовой

Елена Прошина
39 минут назад

Народная артистка Татьяна Доронина, которая возглавляла МХАТ с 1987 по 2018 год, отреагировала на участие певицы Ольги Бузовой в спектакле «Чудесный грузин». Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на близкую подругу актрисы Лидию Матасову, экс-худрук нецензурно высказалась о появлении экс-ведущей на сцене.

Доронина нецензурно высказалась о Бузовой
Фото: ТАССТАСС

Премьера «Чудесного грузина» состоялась весной 2021 года, однако мнение Дорониной стало известно лишь сейчас. Матасова отметила, что актриса знала, кто такая Ольга Бузова, поскольку смотрела несколько выпусков шоу «Дом-2» и интересуется общественной жизнью. Узнав, что телеведущую пригласили на роль певицы Беллы Шанталь, Доронина сказала: «Ну вот теперь (девушек с низкой социальной ответственностью – прим. ред) привели на сцену».

В свою очередь, Матасова же оказалась раздосадована тем, что «великий театр» собирает аншлаг лишь благодаря телеведущей.

«Вы только вдумайтесь! Это значит, без Бузовой своего зрителя у театра больше нет?», – сказала Матасова.

Отметим, что очередной показ спектакля «Чудесный грузин» с участием певицы запланирован на 2 ноября. Несмотря на скандал, который развернулся после появления Бузовой на сцене МХАТа, худрук Эдуард Бояков решил продлить договор с телеведущей на еще один сезон.

Шоу-бизнес,Эдуард Бояков,Татьяна Доронина,
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