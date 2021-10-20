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Стало известно о проблемах Краско после инсульта

Елена Прошина
1 час назад

91-летний актер Иван Краско испытывает проблемы с передвижением после перенесенного инсульта. Как рассказал директор народного артиста Вячеслав Смородинов в беседе с РИА ФАН, мужчина все еще проходит реабилитацию.

Стало известно о проблемах Краско после инсульта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Да, действительно, передвигается он с трудом. Не очень, конечно, себя чувствует. Долгая реабилитация. И возраст все же дает о себе знать», – заявил Смородинов.

Директор артиста подчеркнул, что, несмотря на сложности, настроение у Краско «боевое» и он всегда шутит. Близкие рекомендуют артисту заканчивать работу в театре, однако актер хочет продолжить выступления на сцене до тех пор, пока может участвовать хотя-бы в одном спектакле.

Напомним, что в конце августа Ивана Краско госпитализировали с инсультом и некоторое время артист провел в реанимации. Состояние здоровья осложнялось внушительным возрастом и недавно перенесенным коронавирусом.

После выхода из медучреждения Краско побывал на шоу «Пусть говорят». Мужчина медленно передвигался по площадке, а дойти до дивана смог только с чужой помощью. Третья супруга Наталья Вяль рассказала, что артист стал очень плохо видеть.

Шоу-бизнес,Наталья Вяль,Вячеслав Смородинов,Иван Краско,РИА ФАН,
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