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Собчак улетела в Сочи на встречу после смертельного ДТП

Lenta.ru
58 минут назад

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак, которая находилась на пассажирском сиденье попавшего в смертельную аварию автомобиля, улетела в Сочи на встречу с сотрудниками ГИБДД. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на информированный источник.

Собчак улетела в Сочи на встречу после смертельного ДТП
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что Собчак вылетела из аэропорта Шереметьево в 10:35 мск. Самолет с телеведущей должен приземлиться в Сочи днем, примерно в 13:00 мск.

Ранее стало известно, что журналистка пожаловалась Росгвардии на слежку за ней после смертельной аварии в Сочи. В своем Telegram-канале Собчак уточнила, что ей и ее семье поступают «прямые и очень жесткие угрозы». Позднее сообщалось, что Росгвардия посоветовала телеведущей написать заявление в органы внутренних дел.

Смертельное ДТП в Сочи произошло 9 октября. Mercedes, в котором ехала Собчак, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. В результате аварии погибла 35-летняя пассажирка Volkswagen. Водитель Mercedes Олег Цой признал вину. Его отправили под домашний арест.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,Росгвардия,Аэропорт Шереметьево,ГИБДД,МВД,
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