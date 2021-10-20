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Ведущий "Доброго утра" Бабаев госпитализирован с поражением легких

Анна Безрукова
37 минут назад

Ведущий программы "Доброе утро" на Первом канале заразился коронавирусом. Он был госпитализирован с пневмонией, сообщает телеграм-канал Mash.

Ведущий Первого канала госпитализирован в тяжелом состоянии
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что несколькими днями ранее 45-летний Сергей Бабаев заметил первые симптомы болезни. У него появилась одышка, кашель и повышенная температура. Медики выявили у него пневмонию в стадии КТ2 — поражение составило примерно 25-50%.

Кроме этого, у Бабаева присутствуют признаки цитокинового шторма (воспалительной реакции иммунитета организма на вирус). В настоящее время состояние здоровья телеведущего медики оценивают как средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что известный актер Сергей Безруков попал в больницу с коронавирусом. Об этом он сам написал в Инстаграм.

«Ковид, перегрузки сказались, очевидно иммунитет сдал немного… не беспокойтесь, все под контролем, переношу не трудно… но теперь хоть есть время, чтобы отдохнуть и почитать…», - отметил артист.

В комментарии к этой публикации поклонники актера пожелали ему скорейшего выздоровления и возвращения в театр.

Также артист отметил, что спектакли с его участием перенесут на другие даты и попросил фанатов «не тревожиться» по этому поводу.

Шоу-бизнес,Сергей Бабаев,
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