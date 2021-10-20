Дудь не явился в суд по делу о пропаганде наркотиков

Блогер Юрий Дудь не пришел на заседание Зюзинского районного суда столицы по делу о пропаганде наркотиков, передает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря суда Марию Ерохину. Дело будут рассматривать без Дудя, его интересы представит защитник. Дудю вменяют статью о пропаганде наркотических средств с использованием интернета, ему грозит штраф до 1,5 миллионов рублей.

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Ранее волонтеры Лиги безопасного интернета направили в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России просьбу о проверке одного из выпусков YouTube-шоу "вДудь". Речь идет об интервью с украинским видеоблогером Иваном Рудским, известным как Ивангай.