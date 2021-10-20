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Дудь не явился в суд по делу о пропаганде наркотиков

Газета.Ruиещё 5
1 час назад

Блогер Юрий Дудь не пришел на заседание Зюзинского районного суда столицы по делу о пропаганде наркотиков, передает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря суда Марию Ерохину. Дело будут рассматривать без Дудя, его интересы представит защитник. Дудю вменяют статью о пропаганде наркотических средств с использованием интернета, ему грозит штраф до 1,5 миллионов рублей.

Дудь не явился в суд по делу о пропаганде наркотиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее волонтеры Лиги безопасного интернета направили в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России просьбу о проверке одного из выпусков YouTube-шоу "вДудь". Речь идет об интервью с украинским видеоблогером Иваном Рудским, известным как Ивангай.

В беседе с Дудем он рассказал о своем опыте употребления наркотиков. Запись разговора была опубликована на YouTube за две недели до обращения Лиги безопасного интернета к правоохранителям. Психолингвистическая экспертиза подтвердила факт пропаганды. В июле Юрий Дудь приходил на слушание по этому делу.

Шоу-бизнес,Мария Ерохина,Юрий Дудь,МВД,АГН "Москва",
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