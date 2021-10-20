Бузова сообщила о намерении уйти в политику

Ольга Бузова не исключает, что может уйти в политику после того, как реализует планы на телевидении, сцене и в музыке. Поющая ведущая призналась, что у неё большие планы на будущее, сообщает KP.RU.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

Всему своё время. Конечно, очень много я могу дать, посоветовать, привнести, в том числе, в образовании. Но всему своё время. Сейчас я живу сценой, телевидением, музыкой, — рассказала телеведущая.

На данный момент, по словам Ольги, она задумалась о том, чтобы получить театральное образование и даже написать книгу.

Я чувствую, что мне не хватает школы жизни, что есть навыки, которыми бы я хотела обладать. У меня много планов. Я и книгу ещё хочу написать, и итальянский язык выучить, и фортепиано я занимаюсь, кстати, начала брать уроки, — поведала экс-ведущая главной телестройки страны.

Известно, что сейчас Бузова снимается в голливудском фильме. Подробности она пока не раскрывает, но уверяет, что работают с ней на съёмочной площадке «шикарные партнёры» — звёзды Голливуда.