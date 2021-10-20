В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+13° в 
USD 70.97EUR 82.68BRENT 84.54
Войти в почту

«Всему своё время»: Бузова намеревается уйти в политику

News.ru
28 минут назад

Ольга Бузова не исключает, что может уйти в политику после того, как реализует планы на телевидении, сцене и в музыке. Поющая ведущая призналась, что у неё большие планы на будущее, сообщает KP.RU.

Бузова сообщила о намерении уйти в политику
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Всему своё время. Конечно, очень много я могу дать, посоветовать, привнести, в том числе, в образовании. Но всему своё время. Сейчас я живу сценой, телевидением, музыкой, — рассказала телеведущая.

На данный момент, по словам Ольги, она задумалась о том, чтобы получить театральное образование и даже написать книгу.

Я чувствую, что мне не хватает школы жизни, что есть навыки, которыми бы я хотела обладать. У меня много планов. Я и книгу ещё хочу написать, и итальянский язык выучить, и фортепиано я занимаюсь, кстати, начала брать уроки, — поведала экс-ведущая главной телестройки страны.

Известно, что сейчас Бузова снимается в голливудском фильме. Подробности она пока не раскрывает, но уверяет, что работают с ней на съёмочной площадке «шикарные партнёры» — звёзды Голливуда.

Ранее российский юморист и шоумен Михаил Галустян пошутил, что слушать песни своей соведущей на шоу «Звёзды в Африке», певицы Ольги Бузовой было для него настоящим испытанием.

Шоу-бизнес,Михаил Галустян,Ольга Бузова,Комсомольская правда,
21
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители