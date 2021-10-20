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Дробыш матюкнулся в прямом эфире телеканала Москва 24.Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Во время прямой трансляции с гала-ужина Российской национальной музыкальной премии «Виктория», музыкальный продюсер Виктор Дробыш не сдержал эмоций и матюкнулся в ответ вопрос корреспондента.

Давид Виннер,журналист телеканала Москва 24 задал известному продюсеру вопрос, связанный с возможностью пригласить молодых и талантливых артистов в продюсерский центр Виктора Дробыша.

«Они могут меня на х.. послать, а могут пойти», — посетовал продюсер в интервью.

Черезе несколько мгновений Дробыш засмущался после сказаных им матных слов.

Шоу-бизнес,Видео,Виктор Дробыш,
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