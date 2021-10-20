Российская телеведущая Ксения Собчак прилетела из Парижа обратно в Москву. Журналистку заметили в аэропорту Шереметьево. Об этом пишут «Известия».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как пишет издание, Собчак отказалась отвечать на вопросы корреспондента. Она общалась по телефону все время перед отъездом из аэропорта и не реагировала на обращения к ней.

Ранее российскую телеведущую заметили в московском аэропорту Шереметьево, она проходила паспортный контроль перед рейсом в Париж. При этом 21 октября Собчак должна была прийти на встречу с сотрудниками ГИБДД по факту аварии в Сочи.

Авария с участием Собчак произошла 9 октября. Водитель арендованного Mercedes, в котором ехала Собчак, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen. Машина в результате удара отлетела в микроавтобус.

В результате происшествия погибла одна женщина. Ее похоронили 14 октября. Еще двух человек госпитализировали.

Водитель Mercedes Олег Цой признал свою вину. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и домашним арестом.