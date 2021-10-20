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Собчак прилетела из Парижа обратно в Москву

Елена Прошина
45 минут назад

Российская телеведущая Ксения Собчак прилетела из Парижа обратно в Москву. Журналистку заметили в аэропорту Шереметьево. Об этом пишут «Известия».

Собчак прилетела из Парижа обратно в Москву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишет издание, Собчак отказалась отвечать на вопросы корреспондента. Она общалась по телефону все время перед отъездом из аэропорта и не реагировала на обращения к ней.

Ранее российскую телеведущую заметили в московском аэропорту Шереметьево, она проходила паспортный контроль перед рейсом в Париж. При этом 21 октября Собчак должна была прийти на встречу с сотрудниками ГИБДД по факту аварии в Сочи.

Авария с участием Собчак произошла 9 октября. Водитель арендованного Mercedes, в котором ехала Собчак, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen. Машина в результате удара отлетела в микроавтобус.

В результате происшествия погибла одна женщина. Ее похоронили 14 октября. Еще двух человек госпитализировали.

Водитель Mercedes Олег Цой признал свою вину. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и домашним арестом.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил, что Собчак отправила в ведомство жалобы на слежку. Ей посоветовали обратиться в органы внутренних дел.

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