Алиссу Милано задержала полиция США

По словам артистки, сотрудники полиции задержали ее за требования к администрации президента США Джо Байдена и Сенату использовать свои полномочия для защиты избирательного права. Милано приняла участие в акции, которую организовала НКО People for the American Way, борющаяся за "равные права и конституционные свободы".