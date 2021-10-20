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Звезду "Зачарованных" Алиссу Милано задержали на акции протеста у Белого дома

Газета.Ru
12 минут назад

Американскую актрису Алисса Милано, которая известна по роли в сериале "Зачарованные" (Charmed, 1998-2006), задержали на акции протеста против ужесточения избирательного права, которая проходила в Вашингтоне. Об этом она написала в своем Twitter.

Алиссу Милано задержала полиция США
Фото: ReutersReuters

По словам артистки, сотрудники полиции задержали ее за требования к администрации президента США Джо Байдена и Сенату использовать свои полномочия для защиты избирательного права. Милано приняла участие в акции, которую организовала НКО People for the American Way, борющаяся за "равные права и конституционные свободы".

По данным организации, ее руководитель и еще 25 участников акции были также задержаны правоохранителями. Ранее сообщалось, что звезды "Зачарованных" Алисса Милано и Роуз Макгоуэн, ключевые лица движения #MeToo, поссорились из-за Байдена, обвиненного в харассменте.

В ответ на отказ Милано признавать правдивость этой истории Макгоуэн назвала коллегу аферисткой и лгуньей.

Шоу-бизнес,Роуз Макгоуэн,Алисса Милано,Джозеф Байден,Администрация США,
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