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Бузова заявила о намерении заняться политикой

Ura.Ruиещё 4
40 минут назад

Телеведущая и певица Ольга Бузова призналась, что у нее большие планы на будущее. Артистка не исключает своего ухода в политику.

Бузова заявила о намерении заняться политикой
Фото: URA.RUURA.RU

«Всему свое время. Конечно, очень много я могу дать, посоветовать, привнести, в том числе, в образовании. Но всему свое время. Сейчас я живу сценой, телевидением, музыкой», — заявила Бузова в разговоре с «Комсомольской правдой».

Ранее российский продюсер Бари Алибасов рассказал о том, кем у него работала Ольга Бузова, российская телеведущая и певица. Исполнительница, по его словам, начинала с должности уборщицы.

Шоу-бизнес,Телевидение,Бари Алибасов,Ольга Бузова,Комсомольская правда,
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