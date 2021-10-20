Бузова заявила о намерении заняться политикой

Телеведущая и певица Ольга Бузова призналась, что у нее большие планы на будущее. Артистка не исключает своего ухода в политику.
«Всему свое время. Конечно, очень много я могу дать, посоветовать, привнести, в том числе, в образовании. Но всему свое время. Сейчас я живу сценой, телевидением, музыкой», — заявила Бузова в разговоре с «Комсомольской правдой».
Ранее российский продюсер Бари Алибасов рассказал о том, кем у него работала Ольга Бузова, российская телеведущая и певица. Исполнительница, по его словам, начинала с должности уборщицы.