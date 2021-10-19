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«Потрепали нервы». Сын Орбакайте стал жертвой мошенников

Вероника Полынина
1 час назад

Сын певицы Кристины Орбакайте Дени Байсаров стал жертвой хакеров. Об этом он рассказал подписчикам в Instagram.

«Потрепали нервы». Сын Орбакайте стал жертвой мошенников
Фото: InstagramInstagram

23-летний Дени – активный пользователь соцсетей. На прошлой неделе молодой человек на несколько дней перестал выходить на связь, и его подписчики уже начали бить тревогу.

Как выяснилось, опасения онлайн-друзей Дени были не напрасны: он стал жертвой хакеров-вымогателей.

По словам Байсарова, кибермошенники взломали его страницу в Instagram и требовали деньги за возвращение аккаунта.

Дени признался, что сам был виноват в произошедшем – перешел по ссылке, которую ему прислал незнакомый пользователь.

Впрочем, сыну Кристины Орбакайте удалось вернуть страницу с помощью друзей – специалистов в сфере кибербезопасности. Вымогателем оказался турецкий школьник.

«Взломали, потрепали нервы. Будьте аккуратнее, друзья. Слава Богу, ничего плохого чувак не сделал, ничего не удалил и не выставил. Немного пошантажировали меня, но в итоге прикольные выходные получились», - резюмировал Дени.

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