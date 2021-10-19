«Потрепали нервы». Сын Орбакайте стал жертвой мошенников

Сын певицы Кристины Орбакайте Дени Байсаров стал жертвой хакеров. Об этом он рассказал подписчикам в Instagram.
23-летний Дени – активный пользователь соцсетей. На прошлой неделе молодой человек на несколько дней перестал выходить на связь, и его подписчики уже начали бить тревогу.
Как выяснилось, опасения онлайн-друзей Дени были не напрасны: он стал жертвой хакеров-вымогателей.
По словам Байсарова, кибермошенники взломали его страницу в Instagram и требовали деньги за возвращение аккаунта.
Дени признался, что сам был виноват в произошедшем – перешел по ссылке, которую ему прислал незнакомый пользователь.
Впрочем, сыну Кристины Орбакайте удалось вернуть страницу с помощью друзей – специалистов в сфере кибербезопасности. Вымогателем оказался турецкий школьник.
«Взломали, потрепали нервы. Будьте аккуратнее, друзья. Слава Богу, ничего плохого чувак не сделал, ничего не удалил и не выставил. Немного пошантажировали меня, но в итоге прикольные выходные получились», - резюмировал Дени.