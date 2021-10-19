Муж Заворотнюк отправится на заработки в Дубай

Муж актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев примет участие в Dubai Ice Show. Мероприятие пройдет 3, 4 и 5 декабря.
Несколько лет Анастасия Заворотнюк борется с онкологическим заболеванием мозга. Ее муж Петр Чернышев не жалеет сил, чтобы обеспечить жене лучшее лечение и уход.
Одна из основных статей доходов Чернышева – участие в ледовых постановках олимпийской чемпионки Татьяны Навки.
В декабре театрализованное ледовое шоу «Спящая красавица», в котором Чернышев исполняет роль чудовища, смогут увидеть жители и гости Дубая. В шоу также примет участие олимпийская чемпионка Алина Загитова.
По словам Татьяны Навки, «Спящая красавица» станет первым ледовым шоу, показанном на Аравийском полуострове.
«Такого еще не было за всю мировую историю! В ОАЭ никогда не видели такого уровня фигурного катания, тем более женского, и хоккея! Это уникальная история, как для них, так и для нас», - написала Навка в Instagram.
Шоу Татьяны Навки будет показано 4 и 5 декабря, 3 декабря в рамках Dubai Ice Show состоится хоккейный матч между «Ак Барсом» и «Авангардом».