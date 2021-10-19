«А ногти-то кошмар». Собчак досталось за фото сына

«Вырастить ребенка — это дорого, сложно. Лучше вырастить одного, но дать ему суперобразование, крутых учителей, чем родить четырех и всю жизнь пахать только на них. Это важный фактор. Я состоятельный человек, но могу сказать, что ребенок - это супердорого. Если им заниматься реально - все эти студии, кружки, обучение, языки - то получаются большие деньги», - сказала телеведущая в документальном фильме «Репродуктивное насилие» онлайн-платформы Premier.