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«А ногти-то кошмар». Собчак досталось за фото сына

Вероника Полынина
21 минуту назад

Ксению Собчак раскритиковали в Instagram из-за фотографии ее сына Платона с отросшими ногтями.

«А ногти-то кошмар». Собчак досталось за фото сына
Фото: РамблерРамблер

Телеведущая и блогер поделилась новым снимком Платона - на фото мальчик закрывает глаза руками.

Подписчики Собчак обратили внимание, что у ребенка слишком длинные ногти, и обвинили телеведущую в том, что она не ухаживает за собственным сыном.

«Подстригите ребенку ногти», «Блин, думала, что только я забываю стричь ногти детям, но нет», «Малыш прикольный, но ногти можно было и подстричь ребенку», «А ногти-то кошмар. Няня заболела, чтобы подстричь?», «Мама вся ухоженная, а ребенок с длиннющими ногтями», «Зашла почитать комментарии про нестриженные ногти», - написали пользователи.

Ранее Ксения Собчак заявила, что материнство обходится ей очень дорого.

«Вырастить ребенка — это дорого, сложно. Лучше вырастить одного, но дать ему суперобразование, крутых учителей, чем родить четырех и всю жизнь пахать только на них. Это важный фактор. Я состоятельный человек, но могу сказать, что ребенок - это супердорого. Если им заниматься реально - все эти студии, кружки, обучение, языки - то получаются большие деньги», - сказала телеведущая в документальном фильме «Репродуктивное насилие» онлайн-платформы Premier.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,
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