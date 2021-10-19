Нетребко отменила концерты в Вене из-за срочной операции

Оперная певица Анна Нетребко отменила концерты в Вене, намеченные на октябрь-ноябрь, из-за срочной операции на плече. Об этом сообщил «Пятый канал» со ссылкой на пресс-службу Венской государственной оперы.

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«К сожалению, я вынуждена отменить мои выступления в "Набукко" в Венской государственной опере. Много месяцев я страдаю от мучительной боли в плече, и мой доктор посоветовал мне срочно сделать операцию, а затем немедленно начать физическую реабилитацию, чтобы решить эту проблему», — приводятся в материале слова Нетребко из официального заявления.

«Пятому каналу» также удалось получить комментарий от помощницы оперной певицы по этому вопросу. Она рассказала, что на данный момент Нетребко планирует лететь из Европы в США, но не уточнила связан ли перелет с ее больным плечом.

Сама же певица отметила, что с нетерпением ждет момента, когда снова сможет выйти на сцену.