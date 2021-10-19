«Эскобара не отдам»: Водонаева купит коту квартиру в Хамовниках

«Итак, начинается новый этап в моей жизни. Я покупаю квартиру для кота. Обстоятельства складываются таким образом, что сын и кот не могут жить на одной территории. А расселять их надо срочно. Аллергия у Богдана. Это опасно для жизни. А кота я никому не отдам. Такой связи, как с Эскобаром у меня не было ни с одними животным. Он мой фамильяр, мой хвост, мой антидепрессант», — написала телеведущая.