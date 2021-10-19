«Эскобара не отдам»: Водонаева купит коту квартиру в Хамовниках

Телеведущая Алена Водонаева купит для своего кота Эскобара квартиру в Хамовниках. Продолжать держать питомца дома девушка не может из-за недавно обнаруженной у сына аллергии на шерсть и астмы у мамы. Об этом Водонаева рассказала на своей странице в Instagram.
«Итак, начинается новый этап в моей жизни. Я покупаю квартиру для кота. Обстоятельства складываются таким образом, что сын и кот не могут жить на одной территории. А расселять их надо срочно. Аллергия у Богдана. Это опасно для жизни. А кота я никому не отдам. Такой связи, как с Эскобаром у меня не было ни с одними животным. Он мой фамильяр, мой хвост, мой антидепрессант», — написала телеведущая.
Водонаева планирует купить квартиру для Эскобара в Хамовниках рядом со своим салоном, в котором бывает каждый день.
«Когда Богдан (сын) будет у папы, буду ночевать с котом. Вот такой план. Я все хорошо обдумала и начинаю процесс».
Телеведущая пояснила, что возьмет жилье для кота в ипотеку. В будущем Водонаева и сама планирует жить в Хамовниках вместе с сыном — Богдан учится в этом районе и скоро в нем поселится его отец.
Пользователи Instagram поддержали идею телеведущей и даже начали делать репосты с постом у себя в историях, забавно подписывая их:
«Твои родители: Мы не купим тебе квартиру, добивайся всего сама! Водонаева для своего кота:…», «А можно квартиру за репост? Я хочу быть кошкой Водонаевой», «Покупать квартиру для кота — вот насколько можно любить своих животных».