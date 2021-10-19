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«Эскобара не отдам»: Водонаева купит коту квартиру в Хамовниках

Елена Прошина
1 час назад

Телеведущая Алена Водонаева купит для своего кота Эскобара квартиру в Хамовниках. Продолжать держать питомца дома девушка не может из-за недавно обнаруженной у сына аллергии на шерсть и астмы у мамы. Об этом Водонаева рассказала на своей странице в Instagram.

«Эскобара не отдам»: Водонаева купит коту квартиру в Хамовниках
Фото: InstagramInstagram

«Итак, начинается новый этап в моей жизни. Я покупаю квартиру для кота. Обстоятельства складываются таким образом, что сын и кот не могут жить на одной территории. А расселять их надо срочно. Аллергия у Богдана. Это опасно для жизни. А кота я никому не отдам. Такой связи, как с Эскобаром у меня не было ни с одними животным. Он мой фамильяр, мой хвост, мой антидепрессант», — написала телеведущая.

Водонаева планирует купить квартиру для Эскобара в Хамовниках рядом со своим салоном, в котором бывает каждый день.

«Когда Богдан (сын) будет у папы, буду ночевать с котом. Вот такой план. Я все хорошо обдумала и начинаю процесс».

Телеведущая пояснила, что возьмет жилье для кота в ипотеку. В будущем Водонаева и сама планирует жить в Хамовниках вместе с сыном — Богдан учится в этом районе и скоро в нем поселится его отец.

Пользователи Instagram поддержали идею телеведущей и даже начали делать репосты с постом у себя в историях, забавно подписывая их:

«Твои родители: Мы не купим тебе квартиру, добивайся всего сама! Водонаева для своего кота:…», «А можно квартиру за репост? Я хочу быть кошкой Водонаевой», «Покупать квартиру для кота — вот насколько можно любить своих животных».

Шоу-бизнес,Алена Водонаева,
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