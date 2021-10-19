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Экс-домработница назвала Пугачеву очень хорошим экстрасенсом

Елена Прошина
1 час назад

Бывшая домработница Пугачевой Людмила Дороднова в интервью «Собеседнику» рассказала, что неоднократно замечала у певицы экстрасенсорные целительские способности. По ее словам, Примадонна излечивает людей буквально одним прикосновением руки.

Экс-домработница назвала Пугачеву очень хорошим экстрасенсом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Людмила Дороднова или просто Люся начала работать у Аллы Пугачевой в 1979 году. После развода певицы с Филиппом Киркоровым в 2005 году, женщина стала поддерживать порядок в доме у поп-короля.

«Алла — очень хороший экстрасенс. Если у человека болит, к примеру, голова, она может приложить свою руку к его лбу, что-то прошептать и вся боль у него уходит. Со мной лично такого не было, но это часто происходило на моих глазах. Также она долгое время помогала одному знакомому мужчине из Ростова. Он был слепым, воспитывал дочку. Пугачева ему не раз протягивала руку помощи», — приводятся в материале слова Дородновой.

Также в интервью «Собеседнику» экс-домработница рассказала, что в быту Пугачева «очень простая». К еде Примадонна тоже не придирчива, главное, чтобы «было вкусно и красиво подано». По словам Дородновой, Пугачева обожает «селедочку, картошечку, сосисочки, котлетки, часто есть супчики».

Шоу-бизнес,Алла Пугачева,Филипп Киркоров,
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