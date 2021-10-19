Экс-домработница назвала Пугачеву очень хорошим экстрасенсом

«Алла — очень хороший экстрасенс. Если у человека болит, к примеру, голова, она может приложить свою руку к его лбу, что-то прошептать и вся боль у него уходит. Со мной лично такого не было, но это часто происходило на моих глазах. Также она долгое время помогала одному знакомому мужчине из Ростова. Он был слепым, воспитывал дочку. Пугачева ему не раз протягивала руку помощи», — приводятся в материале слова Дородновой.