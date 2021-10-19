В Большом театре рассказали о состоянии Урина

В Большом театре рассказали о состоянии генерального директора Владимира Урина. Ему провели операцию, сообщает телеканал «Звезда».

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Урин был доставлен в одну из московских клиник в связи с подозрением на сердечно-сосудистую недостаточность.

«Подтверждаем, что генеральный директор Большого театра Владимир Урин действительно госпитализирован в одну из столичных клиник в связи с подозрением на сердечно-сосудистую недостаточность, была проведена операция, в настоящий момент он проходит дальнейшее лечение в стационаре», - заявили в театре.

Ранее сообщалось, что 74-летний руководитель Большого почувствовал себя плохо вечером 16 октября и вызвал "скорую". В клинике Урину провели стентирование и доставили в реанимацию.

"Сейчас его состояние тяжелое: нестабильная стенокардия, атеросклероз аорты коронарных сосудов", - сказал источник.