Шипенко прикинул шансы «Вызова» окупить вложенные миллионы

Режиссер Клим Шипенко рассказал, что у фильма «Вызов» есть хорошие шансы окупиться благодаря интересу людей со всего мира. Об этом сообщает ТАСС.

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5 октября Шипенко и актриса Юлия Пересильд прибыли на Международную космическую станцию (МКС) для съемок художественного фильма под рабочим названием «Вызов», картины о женщине-медике, которая отправляется на орбиту для спасения космонавта. Этот фильм - проект «Роскосмоса», Первого канала и студии Yellow, Black and White.

Пересильд и Шипенко вернулись на Землю 17 октября вместе с космонавтом Олегом Новицким, который находился на МКС с апреля.

Создатели проекта подчеркивали, что бюджетные деньги для съемок использоваться не будут. Сколько именно планируют потратить на фильм, не уточнялось. РИА Новости сообщало, что у Фонда кино создатели проекта запросили 400 млн рублей (фонд выделяет средства как на условиях возврата, так и безвозмездно).

Во время послеполетной пресс-конференции Шипенко отметил, что кино «способно зарабатывать большие деньги».

«Думаю, что фильм окупится, у меня есть такие ожидания, они не беспочвенные. Есть интерес мировой, со стороны людей из разных стран, они пишут нам. Мне кажется, что кино, если оно выходит на международный уровень, может окупить бюджет», - подчеркнул режиссер.

Он отметил, что на МКС удалось отснять 30 террабайт материала - 30 с небольшим часов, из которых в фильм войдут 25-35 минут.

«Виды Земли сняли впрок, у нас была хорошая камера, я решил, что на нее надо снять все, чтобы было минимальное вторжение графики», - отметил Шипенко.