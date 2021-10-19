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Гагарина рассказала о панических атаках

Елена Прошина
1 час назад

Полина Гагарина рассказала, что на протяжении четырех лет она страдала от панических атак. Однако они прекратились после развода, сообщает StarHit.

Гагарина рассказала о панических атаках
Фото: ReutersReuters

В своем Instagram певица опубликовала пост, в котором призналась, что страдала из-за панических атак, однако она перестала их испытывать после разрыва с Исхаковым.

«Они были на протяжении четырех лет. Врагу не пожелаю! Они заставали меня везде, даже в самолете. Последние два года их нет. С тех пор, как в моей жизни случились перемены. Из-за этого делаю вывод, что паническая атака — это затяжная депрессия», — написала Гагарина.

Напомним, Полина Гагарина и ее муж фотограф Дмитрий Исхаков расстались. Отмечается, что, в отличие от экс-супруга, певица не любит распространяться о семейных неурядицах и судебных тяжбах. А потому ее откровение о панических атаках привлекло особенное внимание поклонников.

Исхаков и Гагарина были в браке около шести с половиной лет. После развода Гагарина прекратила общение с бывшим мужем и даже не давала ему проводить достаточно времени с дочерью, что и привело к судебным разбирательствам.

В настоящее время певица находится в отношениях с саундпродюсером Владимиром Чиняевым. Фанаты певицы давно это заподозрили, но музыканты не давали никаких комментариев по поводу этих слухов. Однако недавно Дмитрий Исхаков подтвердил, что его экс-супруга состоит в новых отношениях.

Шоу-бизнес,Дмитрий Исхаков,Полина Гагарина,StarHit,
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