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Барановская отругала Василева на «Модном приговоре»

Елена Прошина
19 минут назад

Телеведущая Юлия Барановская поругалась с историком моды Александром Васильевом во время передачи «Модный приговор» на Первом канале. Причиной стало высказывание ведущего в адрес 36-летней участницы шоу Екатерины, которую он назвал «брошенной красавицей». Барановскую возмутила такая характеристика женщины, она вступилась в ее защиту.

Барановская отругала Василева на «Модном приговоре»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как дам сейчас! Что значит брошенная? Брошенная — это калоши бросили на пол. Или стул уронили! Женщину никто бросить не может!», – заявила Барановская, замахнувшись на своего коллегу.

В новом сезоне «Модного приговора» Барановская часто заменяет Надежду Бабкину. Задача телеведущей – помочь героиням найти свой стиль, разобраться в моде, а также дать советы относительно личной жизни.

За помощью в очередной выпуск пришла Екатерина, которая воспитывает восьмилетнюю дочку одна, пока муж делает ремонт в доме. Супруг убедил ее развестись, объяснив это выгодой, но теперь появляется в семье, когда ему удобно.

Ситуация зацепила Юлю Барановскую – многодетная мама попыталась убедить героиню, что это уже не семейные отношения. А высказывание Васильева в адрес участницы выпуска еще больше задело телеведущую.

Шоу-бизнес,Юлия Барановская,Надежда Бабкина,Александр Васильев,
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