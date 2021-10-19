Дудь поддержал больного COVID-19 Гаркалина

Юрий Дудь снял фильм, посвященный комедии Владимира Меньшова «Шырли-Мырли», главную роль в которой сыграл Валерий Гаркалин. В подводке к опубликованному на YouTube-канале «вДудь» выпуску журналист поддержал заразившегося коронавирусом актера.
Съемки выпуска начались еще в августе – участие в них принял и сам Гаркалин. Однако в октябре актер оказался в больнице, где его подключили к аппарату ИВЛ.
«Когда я записываю эту подводку, приходят новости о том, что ему стало лучше. Валерий Борисович, мы держим кулаки за то, чтобы вы выкарабкались и вернулись к работе. Вы — блистательный артист, и в ближайшие полтора часа, кажется, все смогут в этом убедиться», — сказал Дудь.
Напомним, что Валерия Гаркалина госпитализировали в московскую больницу №40 в Коммунарке 2 октября – у актера подтвердился коронавирус. За пять дней поражение легких выросло с 25% до 75-85%, после чего врачи приняли решение подключить его к ИВЛ и ввести в состояние искусственной комы. 13 октября Гаркалину провели операцию по установке дыхательной трубки с целью облегчения процесса искусственной вентиляции легких.
14 октября стало известно, что врачи вывели артиста из искусственной комы.