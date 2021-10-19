Дудь поддержал больного COVID-19 Гаркалина

«Когда я записываю эту подводку, приходят новости о том, что ему стало лучше. Валерий Борисович, мы держим кулаки за то, чтобы вы выкарабкались и вернулись к работе. Вы — блистательный артист, и в ближайшие полтора часа, кажется, все смогут в этом убедиться», — сказал Дудь.