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«Держим кулаки»: Дудь поддержал больного COVID-19 Гаркалина

Елена Прошина
31 минуту назад

Юрий Дудь снял фильм, посвященный комедии Владимира Меньшова «Шырли-Мырли», главную роль в которой сыграл Валерий Гаркалин. В подводке к опубликованному на YouTube-канале «вДудь» выпуску журналист поддержал заразившегося коронавирусом актера.

Дудь поддержал больного COVID-19 Гаркалина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Съемки выпуска начались еще в августе – участие в них принял и сам Гаркалин. Однако в октябре актер оказался в больнице, где его подключили к аппарату ИВЛ.

«Когда я записываю эту подводку, приходят новости о том, что ему стало лучше. Валерий Борисович, мы держим кулаки за то, чтобы вы выкарабкались и вернулись к работе. Вы — блистательный артист, и в ближайшие полтора часа, кажется, все смогут в этом убедиться», — сказал Дудь.

Напомним, что Валерия Гаркалина госпитализировали в московскую больницу №40 в Коммунарке 2 октября – у актера подтвердился коронавирус. За пять дней поражение легких выросло с 25% до 75-85%, после чего врачи приняли решение подключить его к ИВЛ и ввести в состояние искусственной комы. 13 октября Гаркалину провели операцию по установке дыхательной трубки с целью облегчения процесса искусственной вентиляции легких.

Валерий Гаркалин вышел из комы

14 октября стало известно, что врачи вывели артиста из искусственной комы.

Шоу-бизнес,Юрий Дудь,Валерий Гаркалин,Владимир Меньшов,
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