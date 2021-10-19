Никоненко рассказал о запоях Федосеевой-Шукшиной

Актер Сергей Никоненко рассказал, как спас актрису Лидию Федосееву-Шукшину после смерти ее мужа Василия Шукшина от запоев. Как он отметил в новом выпуске программы «Судьба человека» на канале «Россия 1», вдова известного режиссера и писателя начала серьезно увлекаться алкоголем.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Никоненко рассказал, что пять лет учился вместе с Лидией во Всесоюзном государственном институте кинематографии в одной группе.

«У нее нашлась подруга, которая проносила бутылку. Короче, они лечили горе бутылкой вдвоем. Я говорю: "Лида, хватит, завязывай. Давай работай". Пошел к директору "Мосфильма" и сказал, чтобы утвердили Федосееву-Шукшину на главную роль в картине», – заявил актер.

По словам Никоненко, после этого Федосеева-Шукшина быстро привела в себя порядок, снялась в пробной сцене и получила роль. Актер отметил, что в худсовете понимали, что лишь работа может спасти артистку.

«Переживания глубокие были у нее. Она шла под откос. Я чувствовал ответственность за нее, за Машу и Олю, ее дочерей. В итоге сняли хорошее кино "Трын-трава"», – отметил Актер.