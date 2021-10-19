Полина Гагарина призналась в затяжных панических атаках

Российская артистка Полина Гагарина рассказала поклонникам о панических атаках, которые наблюдались у нее в течение четырех лет.

Фото: Instagram Instagram

Один из пользователей Instagram спросил певицу, случался ли с ней подобный недуг.

— Врагу не пожелаю. Они заставали меня везде. Даже в самолете. Последние почти два года их нет! С тех пор как в моей жизни случились перемены, — ответила певица на персональной странице в социальной сети.

В настоящий момент состояние ментального здоровья Полина Гагариной улучшилось. Однако период длительных и частых панических атак звезда назвала затяжной депрессией.

— От этого я делаю вывод, что паническая атака — это затяжная депрессия, — заключила артистка в личном блоге в Instagram.

До этого Полина Гагарина заявила, что на постоянной основе задумывается только о семье. По ее мнению, главное в семье — это постоянные мир и спокойствие.