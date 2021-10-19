Девушка Харламова устроила истерику на съемках популярного шоу

Девушка Гарика Харламова Екатерина Ковальчук приняла участие в съемках программы «Форт Боярд» и закатила истерику. В новом выпуске шоу на телеканале СТС актрисе достались одни из самых тяжелых испытаний.
В первом испытании Ковальчук подвесили над фортом, а после начали натягивать резинку с актрисой и резко отпускать. Задача девушки было попасть мячом в кольцо и забрать ключ. На это ей давалось всего три попытки. В другом же – Екатерине пришлось примерить на себя профессию канатоходца и пройтись по натянутому канату над большой высотой.
В последнем испытании Ковальчук попала в комнату без света и проехалась по ней в маленьком фургоне. При этом на актрису скидывали жуков, тараканов, червей и скорпионов. Из-за этого Екатерина устроила настоящую истерику – она очень боялась насекомых.
«Мне было страшно с самого начала. Я как проснулась в день игры, поняла, что ноги и руки задрожали сразу. Было ощущение, что это все сон, какой-то розыгрыш, и ничего не будет происходить. В итоге "баскетбол" стал самым сложным испытанием, а страшно противным — испытание с жуками, тараканами, скорпионами», – заявила Екатерина.
Отметим, что на съемках Екатерину поддерживали комики Антон Иванов, Иван Половинкин и Роман Юнусов. Кстати, накануне игры актриса и ее сокомандники лишились одного участника — Игоря Чехова. По правилам после десятидневного карантина во Франции герои сдавали тесты на коронавирус. Первый результат теста Чехова оказался ложноположительным, поэтому на помощь команде пришел ведущий шоу Сергей Бурунов.