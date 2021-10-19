Девушка Харламова устроила истерику на съемках популярного шоу

Девушка Гарика Харламова Екатерина Ковальчук приняла участие в съемках программы «Форт Боярд» и закатила истерику. В новом выпуске шоу на телеканале СТС актрисе достались одни из самых тяжелых испытаний.

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В первом испытании Ковальчук подвесили над фортом, а после начали натягивать резинку с актрисой и резко отпускать. Задача девушки было попасть мячом в кольцо и забрать ключ. На это ей давалось всего три попытки. В другом же – Екатерине пришлось примерить на себя профессию канатоходца и пройтись по натянутому канату над большой высотой.

В последнем испытании Ковальчук попала в комнату без света и проехалась по ней в маленьком фургоне. При этом на актрису скидывали жуков, тараканов, червей и скорпионов. Из-за этого Екатерина устроила настоящую истерику – она очень боялась насекомых.

«Мне было страшно с самого начала. Я как проснулась в день игры, поняла, что ноги и руки задрожали сразу. Было ощущение, что это все сон, какой-то розыгрыш, и ничего не будет происходить. В итоге "баскетбол" стал самым сложным испытанием, а страшно противным — испытание с жуками, тараканами, скорпионами», – заявила Екатерина.