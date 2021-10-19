Бывшая домработница заступилась за Пугачеву

«Просто в последнее время мир перевернулся, стало очень много злых людей. Они все переворачивают с ног на голову, и начинается вранье. На Аллу другие артисты злятся, потому что она такая одна, второй такой никогда не было и не будет. Хорошую песню написала для нее Лариса Рубальская «Живи спокойно, страна», каждое слово там прямо в точку. Не знаю, чем Пугачева всем мешает. Скорее всего, ей просто завидуют. Но Алла всегда сама всего добивалась, ей никто никогда не помогал», — подчеркнула экс-домработница звезды.