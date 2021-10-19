Бывшая домработница заступилась за Пугачеву

Бывшая домработница Аллы Пугачевой заступилась за Примадонну, в адрес которой в последнее время регулярно поступают обвинения от других артистов. Об этом сообщает StarHit.
Людмила Дороднова долгие годы трудилась домработницей и хорошо знала, как Пугачева ведет себя в жизни. По словам Дородновой, артистка — невероятно добрый и отзывчивый человек. А потому она отметила, что ей крайне обидно слышать обвинения в ее сторону.
«Просто в последнее время мир перевернулся, стало очень много злых людей. Они все переворачивают с ног на голову, и начинается вранье. На Аллу другие артисты злятся, потому что она такая одна, второй такой никогда не было и не будет. Хорошую песню написала для нее Лариса Рубальская «Живи спокойно, страна», каждое слово там прямо в точку. Не знаю, чем Пугачева всем мешает. Скорее всего, ей просто завидуют. Но Алла всегда сама всего добивалась, ей никто никогда не помогал», — подчеркнула экс-домработница звезды.
Напомним, ряд артистов обвиняли Аллу Пугачеву в уничтожении их карьеры. Так, Валентина Легкоступова, Игорь Наджиев, Ангелина Вовк и другие заявили, что их песни пропадали из ротаций по указу Примадонны. Подобную историю недавно рассказала и Наталья Гулькина. По словам певицы, у Пугачевой была возможность легко устранить неугодного ей музыканта.
Сама артистка никогда не дает комментариев относительно этих слухов. В настоящее время певица живет тихой семейной жизнью: вместе с Максимом Галкиным они воспитывают двоих детей - Лизу и Гарри.
По словам бывшей домработницы, Алла обрела простое женское счастье, к которому давно стремилась.
«Алла наконец-то живет той жизнью, о которой она всегда мечтала и которую заслужила. А то, что у них с Максимом разница в возрасте — это ерунда. Они оба не соответствуют своим годам. В душе оба гораздо моложе! Оба красивые, интеллигентные, с чувством юмора. Вот у кого надо учиться всему», — отметила Людмила.