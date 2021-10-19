Гузеева рассказала о состоянии после трех недель лечения

Госпитализированная с COVID-19 телеведущая Лариса Гузеева вышла на связь с подписчиками в Instagram. В посте она поделилась своими размышлениями и рассказала об эмоциональном состоянии после трех недель, проведенных в больнице.
«Ты один на один со своими проблемами и должен об этом знать и быть готовым. Быть взрослым — отвечать сам за себя. Простые истины, верно? Я не была готова. Пересмотрела все, что было до», — написала актриса.
Гузеева отметила, что теперь ей необходимо «учиться всему заново». По словам телеведущей, «вирус жестокий».
Напомним, что телеведущая попала в больницу в конце сентября – тогда Гузеева вызвала скорую с жалобой на кашель и высокую температуру. Врачи обнаружили у 62-летней актрисы 60% поражение правого легкого и 50% – левого.
Кроме проблем с дыханием, у Ларисы начались проблемы с почками. Из-за ухудшения состояния ей назначали терапию для предотвращения возникновения так называемого «цитокинового шторма», который вызывает поражение внутренних органов.