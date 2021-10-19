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Гузеева призналась в необходимости учиться всему заново после ковида

Елена Прошина
47 минут назад

Госпитализированная с COVID-19 телеведущая Лариса Гузеева вышла на связь с подписчиками в Instagram. В посте она поделилась своими размышлениями и рассказала об эмоциональном состоянии после трех недель, проведенных в больнице.

Гузеева рассказала о состоянии после трех недель лечения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ты один на один со своими проблемами и должен об этом знать и быть готовым. Быть взрослым — отвечать сам за себя. Простые истины, верно? Я не была готова. Пересмотрела все, что было до», — написала актриса.

Гузеева отметила, что теперь ей необходимо «учиться всему заново». По словам телеведущей, «вирус жестокий».

Напомним, что телеведущая попала в больницу в конце сентября – тогда Гузеева вызвала скорую с жалобой на кашель и высокую температуру. Врачи обнаружили у 62-летней актрисы 60% поражение правого легкого и 50% – левого.

Кроме проблем с дыханием, у Ларисы начались проблемы с почками. Из-за ухудшения состояния ей назначали терапию для предотвращения возникновения так называемого «цитокинового шторма», который вызывает поражение внутренних органов.

Шоу-бизнес,Лариса Гузеева,
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