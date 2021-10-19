Макаревич оскорбил противников вакцинации

Лидер музыкального коллектива «Машина времени» Андрей Макаревич назвал идиотами людей, которые не хотят прививаться вакциной от коронавируса. Об этом он заявил изданию «Газета.Ru».

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По словам музыканта, в мире большое число идиотов. Сам он уже привился «Спутником V» и отметил, что чувствует себя прекрасно. Артист считает, что нет никаких оснований, чтобы считать отечественную вакцину неудачной, поскольку ее признало все научное сообщество.

«Выступающие против вакцинирования, — что я с ними могу сделать, бегать за ними, что ли? Много идиотов, ничего тут не сделаешь. А чем вызвано их пренебрежение — наверное, нашествием марсиан», — сказал Андрей Макаревич.

Напомним, в сентябре года лидер «Машины времени» заявил, что в легкой форме перенес коронавирусную инфекцию.

«В этом состоянии я спокойно мог не проходить тестирование, у меня не было высокой температуры, обоняние только исчезло, это и встревожило меня», — объяснил Макаревич.