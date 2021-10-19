Макаревич оскорбил противников вакцинации

Лидер музыкального коллектива «Машина времени» Андрей Макаревич назвал идиотами людей, которые не хотят прививаться вакциной от коронавируса. Об этом он заявил изданию «Газета.Ru».
По словам музыканта, в мире большое число идиотов. Сам он уже привился «Спутником V» и отметил, что чувствует себя прекрасно. Артист считает, что нет никаких оснований, чтобы считать отечественную вакцину неудачной, поскольку ее признало все научное сообщество.
«Выступающие против вакцинирования, — что я с ними могу сделать, бегать за ними, что ли? Много идиотов, ничего тут не сделаешь. А чем вызвано их пренебрежение — наверное, нашествием марсиан», — сказал Андрей Макаревич.
Напомним, в сентябре года лидер «Машины времени» заявил, что в легкой форме перенес коронавирусную инфекцию.
«В этом состоянии я спокойно мог не проходить тестирование, у меня не было высокой температуры, обоняние только исчезло, это и встревожило меня», — объяснил Макаревич.
В ходе обсуждения российской вакцины музыкант отметил, что многие люди уже успели сделать прививку. Музыкант признавался, что ему «страшно интересно» узнать, какое количество из привившихся заболели. По его мнению, если все привившиеся чувствуют себя хорошо, то ситуацию можно назвать «оглушительной победой российской фармакологии».