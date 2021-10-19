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Собчак решила улететь в Париж после смертельного ДТП

Елена Прошина
32 минуты назад

Журналист и телеведущая Ксения Собчак отправляется в Париж. Она уже прошла паспортный контроль в аэропорту Шереметьево, сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что в ближайшие дни она должна посетить встречу с сотрудниками ГИБДД по факту смертельного ДТП в Сочи.

Успеет ли Собчак вернуться в Россию до встречи или будет общаться с представителями правоохранительных органов из Франции, пока неизвестно.

Напомним, авария случилась 9 октября около 21:00 на трассе Анапа - "Альпика-Сервис". По данным краевого главка МВД, водитель такси, управлявший Mercedes-Maybach, в котором ехала Собчак, при обгоне выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем Volkswagen, который по инерции по касательной столкнулся с микроавтобусом.

Статус Собчак в деле о смертельном ДТП может измениться

В результате аварии никто из пассажиров микроавтобуса не пострадал, а одна из пассажиров Volkswagen погибла, еще два человека получили травмы разных степеней тяжести и были госпитализированы. Сама Ксения Собчак позднее заявила о полученных в аварии сотрясении мозга и ушибах внутренних органов.

По факту смертельного ДТП было возбуждено уголовное дело.

11 октября суд отправил под домашний арест водителя Собчак Олега Цоя, который ранее признал свою вину.

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