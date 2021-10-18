Бузова потеряла голос накануне концерта

Блогер, телеведущая и певица Ольга Бузова потеряла голос перед сольным концертом в Москве. Об этом она сообщила в сторис Instagram.

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Бузова призналась, что не первый раз оказывается без голоса. По ее словам, обычно это происходит из-за стресса.

Врачи рекомендовали Ольге не напрягать связки и не разговаривать 2-3 дня, поэтому она отказалась от нескольких съемок и перенесла прямой эфир с поклонниками.

«В противном случае я ставлю под угрозу концерт 28 октября в Крокусе», - заявила Бузова.

Ольге также пришлось отложить репетиции своего шоу, чтобы быстрее восстановиться и вернуться к работе.