Адвокат предупредил Волочкову о риске попасть в тюрьму из-за долга

Адвокат Сергей Жорин предупредил Анастасию Волочкову о риске лишиться свободы из-за задолженности на миллион рублей. Об этом он заявил «Пятому каналу».

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По словам Жорина, в первую очередь артистку могут лишить возможности выезжать за пределы РФ.

«В случае если задолженность превышает 30 тысяч рублей, то пристав имеет право наложить запрет на выезд за пределы Российской Федерации», - предупредил адвокат.

Он также отметил, что за долги перед кредиторами свыше 500 тысяч рублей должнику может грозить процедура банкротства.

Сергей Жорин напомнил, что Волочкова может добровольно погасить все долги, и ограничения ей грозить не будут.

«Как поступит Анастасия Юрьевна, мы узнаем сразу после рекламы. Может быть, она сначала обойдет все телевизионные шоу, только после этого будет гасить задолженность, а может быть, сразу исполнит постановление приставов. Время покажет», - пошутил адвокат.

Если балерина не оплатит долг в сроки, указанные в исполнительном производстве, ей придется выплатить еще 7% исполнительного сбора, указал Сергей Жорин.

Если же Волочкова и вовсе откажется выполнять постановление суда, ей может грозить уголовная ответственность.

«Статья 315 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до одного года», - предупредил Жорин.