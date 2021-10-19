Сколько зарабатывают звезды в Instagram и TikTok

Цены на рекламу у блогеров-миллионников в Instagram начинаются от 100 000 рублей, а у топовых звезд есть реклама от 1,5 миллионов рублей, рассказал «Комсомольской правде» маркетолог Владимир Крюков.

Фото: Instagram Instagram

«Стоимость у блогеров миллионников в инстаграме может начинаться от 100 000 рублей, у топовых звезд есть реклама и от 1,5 миллионов рублей. Цена зависит не от числа подписчиков блогера, а от того, сколько реально людей читают посты и смотря его сторис», - сказал эксперт.

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У топ-10 блогеров коммерческая публикация может стоить и 300 тысяч рублей. При этом есть система скидок - брендам, за частое размещение, по бартеру и т.д.

Обычно цена публикации составляет 600-800 тысяч рублей. Если речь идет о крупных компаниях или товарах и услугах, которыми не ассоциируются с образом жизни звезды, стоимость рекламы может составлять 1-1,5 млн рублей за размещение.

Если видео снимали специально для рекламной компании, это тоже увеличивает стоимость размещения. Среднее число оплаченных рекламных публикаций каждый месяц меняется – в среднем около 10. Таким образом, за месяц звезда в инстаграме может заработать от 5 до 10 млн. рублей.

Во втором эшелоне

В TikTok самые дорогие рекламные контракты у медийных тиктокеров.

По словам Крюкова, разброс цифр огромный.

«Если у блогера до 400 тысяч подписчиков, то стоимость поста может быть от 3 до 15 тысяч рублей. Рекламодателям чаще интересны блогеры, у которых от 1 до 4 миллионов подписчиков. Цена рекламы - от 30 до 90 тысяч рублей. Блогеры с количеством подписчиков от 4 до 8 миллионов продают рекламу и по 90, и по 300 тысяч рублей. У блогеров, имеющих медийный, стоимость начинается от 500 тысяч рублей», - уточнил эксперт.

Топовый блогер в TikTok может зарабатывать в месяц от 5 до 10 млн. рублей. Цена на размещение у суперзвезд может составлять и 300 тысяч, и 500 тысяч рублей и даже в два раза больше в зависимости от брендов. Среди звезд шоу-бизнеса наиболее популярна в ТикТок Ольга Бузова с 7,8 миллиона подписчиков. Топ звезд TikTok возглавляет 22-летняя Дина Саева (24 миллиона подписчиков). За ней идут 19-летняя Валя Карнавал (20,5 миллиона), 19-летний Даня Милохин (15,2 миллиона), 19-летняя Юлия Гаврилина (14,4 миллиона) и 21-летняя Аня Покров (14,1 миллиона).

По словам Крюкова, рынок рекламы в соцсетях из-за пандемии продолжает расти, как и в 2020 году. Он пояснил, что бюджеты, которые планировалось пустить на поддержку офлайн-мероприятий, тратятся на онлайн-рекламу у блогеров.

«По стоимости постов есть небольшое падение, но это нивелировано объемами рекламы у блогеров». – подчеркнул он.