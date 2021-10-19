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«Запасайтесь адвокатами»: Бородина пригрозила хейтерам

Елена Прошина
1 час назад

Телеведущая Ксения Бородина в ответ на обвинения в том, что она просила миллион рублей за размещение информации о помощи больному ребенку, пригрозила подать в суд. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

«Запасайтесь адвокатами»: Бородина пригрозила хейтерам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бородина, которая входит в топ самых высокооплачиваемых российских блогеров Instagram, пожаловалась, что в комментариях, а затем в сообщении в директ ее обвинили, что якобы она просила миллион рублей за публикацию сторис про больного ребенка, который нуждается в лечении.

«Эти сволочи (а других слов у меня нет) не спасли ни одну жизнь и еще имеют наглость вещать то у себя в Insta, а кто на YouTube-каналах наглую ложь и сплетни. Бездоказательно! Без каких либо оснований!», - написала в ответ блогер, которая периодически организовывает сбор средств для помощи больным детям.

Бородина отметила, что на кону – жизни детей, и эти люди мешают абсолютно безвозмездно просить собрать средства для лечения больных малышей.

«Запасайтесь адвокатами, если денег хватит! Сплетники! Отвечать будете за свои языки!», - пригрозила телеведущая.

Шоу-бизнес,Ксения Бородина,
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