«Запасайтесь адвокатами»: Бородина пригрозила хейтерам

«Эти сволочи (а других слов у меня нет) не спасли ни одну жизнь и еще имеют наглость вещать то у себя в Insta, а кто на YouTube-каналах наглую ложь и сплетни. Бездоказательно! Без каких либо оснований!», - написала в ответ блогер, которая периодически организовывает сбор средств для помощи больным детям.