«Запасайтесь адвокатами»: Бородина пригрозила хейтерам

Телеведущая Ксения Бородина в ответ на обвинения в том, что она просила миллион рублей за размещение информации о помощи больному ребенку, пригрозила подать в суд. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
Бородина, которая входит в топ самых высокооплачиваемых российских блогеров Instagram, пожаловалась, что в комментариях, а затем в сообщении в директ ее обвинили, что якобы она просила миллион рублей за публикацию сторис про больного ребенка, который нуждается в лечении.
«Эти сволочи (а других слов у меня нет) не спасли ни одну жизнь и еще имеют наглость вещать то у себя в Insta, а кто на YouTube-каналах наглую ложь и сплетни. Бездоказательно! Без каких либо оснований!», - написала в ответ блогер, которая периодически организовывает сбор средств для помощи больным детям.
Бородина отметила, что на кону – жизни детей, и эти люди мешают абсолютно безвозмездно просить собрать средства для лечения больных малышей.
«Запасайтесь адвокатами, если денег хватит! Сплетники! Отвечать будете за свои языки!», - пригрозила телеведущая.