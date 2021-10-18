У Волочковой нашли долг почти на миллион рублей

На сайте Федеральной службы судебных приставов разместили новый исполнительный лист на имя Анастасии Волочковой.
Задолженность бывшей примы-балерины по платежам за жилую площадь и коммунальные платежи, включая пени, составила почти миллион рублей.
В сумму не вошли долги по газу, теплу и электроэнергии. Согласно исполнительному листу, на 6 октября за Волочковой числилась задолженность в размере 912 179 рублей 53 копеек.
По российским законам, по прошествии пяти дней со дня оповещения о возбуждении исполнительного производства, в случае непогашения должником долга, приставы могут взыскать указанную сумму со счетов экс-примы-балерины в принудительном порядке или запретить ей выезд за рубеж, пока она сама не вернет все.
Исполнительные листы на имя Волочковой на сайте ФССП размещают не впервые. Вбив данные экс-примы-балерины можно обнаружить еще четыре акта.
В январе 2021 года Волочкова не оплатила штраф ГИБДД в размере 500 рублей, затем, в апреле, не погасила задолженность на 740 рублей и, наконец, в июне, забыла про 592 рубля и 36 копеек и еще 2000 рублей в качестве исполнительского сбора.