У Волочковой нашли долг почти на миллион рублей

На сайте Федеральной службы судебных приставов разместили новый исполнительный лист на имя Анастасии Волочковой.

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Задолженность бывшей примы-балерины по платежам за жилую площадь и коммунальные платежи, включая пени, составила почти миллион рублей.

В сумму не вошли долги по газу, теплу и электроэнергии. Согласно исполнительному листу, на 6 октября за Волочковой числилась задолженность в размере 912 179 рублей 53 копеек.

По российским законам, по прошествии пяти дней со дня оповещения о возбуждении исполнительного производства, в случае непогашения должником долга, приставы могут взыскать указанную сумму со счетов экс-примы-балерины в принудительном порядке или запретить ей выезд за рубеж, пока она сама не вернет все.

Исполнительные листы на имя Волочковой на сайте ФССП размещают не впервые. Вбив данные экс-примы-балерины можно обнаружить еще четыре акта.