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Солистка группы «Алоэ Вера» рассказала о противоречиях во взглядах с Яшиным

Елена Прошина
1 час назад

В интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак» солистка группы «Алоэ Вера» Вера Мусаелян рассказала о противоречиях во взглядах с политиком Ильей Яшиным. На данный момент пара находится бракоразводном процессе.

Солистка группы «Алоэ Вера» рассказала о противоречиях во взглядах с Яшиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О разводе Яшина и Мусаелян официально стало известно 8 октября. О разрыве в своем Instagram-аккаунте сообщил тогда политик:

«Мы с Верой решили развестись. К сожалению, у нас совсем разные представления о жизни. Время показало, что они несовместимы. Расходимся мы мирно и с достоинством. Трясти нижним бельем и бить посуду не планируем. Никаких комментариев больше не будет».

В интервью Ксении Собчак Мусаелян подтвердила слова Яшина, признавшись, что у нее и ее бывшего мужа действительно полярные взгляды на мир.

«На самом деле для меня это болезненная тема. У нас одна цель, но абсолютно разные пути и понимание того, как к этому приходить. У меня нет своих и чужих, у меня нет врагов, а у него есть. И я не смогу его никогда в этом понять», — отметила певица.

Она добавила, что именно в противоречии взглядов у них с Ильей и возникает «очень жесткое столкновение, перетекающее и в личную жизнь».

«Мне казалось, что я своей легкостью, своей иронией смогу все вытянуть, а он в ответ немножечко меня заземлит и сложится классный союз, который друг за друга. И вдруг получается, что желая одно и того же мы стоим друг против друга».

Ксения Собчак у себя Telegram-канале подчеркнула, что интервью с Мусаелян было записано до 8 октября, и уже тогда певица после его записи сказала телеведущей, что «данный разговор может или окончательно разрушить мои отношения с Ильей, или сплотить нас так, что нам уже ничего страшно не будет». Однако к итоговому решению о разводе пару привело что-то другое — видео появилось на канале 18 октября.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,Илья Яшин,
18+
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