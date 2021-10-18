Моргенштерн потратил четыре миллиона рублей на зубы

Российский рэпер Алишер Моргенштерн потратил более четырех миллионов рублей на виниры. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщает StarHit.

Фото: @morgen_shtern @morgen_shtern

По информации издания, процедура установки продолжалась несколько часов, которые знаменитости пришлось провести под общим наркозом. «Я боялся, что буду все чувствовать. Но теперь все телки будут мне давать!» — описал свои эмоции 23-летний музыкант.

Моргенштерн также уточнил, что стоимость новых белоснежных зубов — 4,1 миллиона рублей.

«Это дорого, но посмотрите на виниры других звезд и все поймете. Не рекомендую экономить на зубах, хотя можно выбрать более бюджетный вариант, к примеру, вставить виниры за миллион», — порассуждал он.