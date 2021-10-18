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Моргенштерн потратил четыре миллиона рублей на зубы

Lenta.ruиещё 1
45 минут назад

Российский рэпер Алишер Моргенштерн потратил более четырех миллионов рублей на виниры. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщает StarHit.

Моргенштерн потратил четыре миллиона рублей на зубы
Фото:  @morgen_shtern @morgen_shtern

По информации издания, процедура установки продолжалась несколько часов, которые знаменитости пришлось провести под общим наркозом. «Я боялся, что буду все чувствовать. Но теперь все телки будут мне давать!» — описал свои эмоции 23-летний музыкант.

Моргенштерн также уточнил, что стоимость новых белоснежных зубов — 4,1 миллиона рублей.

«Это дорого, но посмотрите на виниры других звезд и все поймете. Не рекомендую экономить на зубах, хотя можно выбрать более бюджетный вариант, к примеру, вставить виниры за миллион», — порассуждал он.

В июле супруга Моргенштерна показала подаренное им украшение люксового бренда. В Instagram 21-летняя Дилара Зинатуллина поделилась серией роликов, на которых сняла, как певец покупает ей ювелирное изделие марки Chiaro. На размещенных кадрах она надевает на руку полученный в подарок браслет из белого золота, который украшен дорожкой из бриллиантов. Знаменитость отметила в соцсети, что стоимость украшения составляет 1,2 миллиона рублей.

Шоу-бизнес,StarHit,
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