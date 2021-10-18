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Вымогавшую деньги у Тарзана отправили в колонию

Вероника Полынина
32 минуты назад

Таганский суд Москвы вынес приговор женщине, вымогавшей 2 млн рублей у стриптизера Сергея Глушко (Тарзана).

Как сообщает РИА «Новости», 50-летняя Антонина Саввидес признана виновной в вымогательстве и приговорена к пяти годам заключения в колонии общего режима.

Осенью прошлого года Сергей Глушко обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестные через WhatsApp требуют с него 2 млн рублей. В противном случае они грозятся распространить в интернете ролик интимного характера. Саввидес задержали в ходе спецоперации в московском ресторане «Тапчан», когда артист передавал ей деньги.

В ходе полицейской проверки стало известно, что у женщины нет постоянного места жительства, прописки и официального места работы.

Ранее в 2020 году Сергей Глушко признался в измене своей супруге – певице Наташе Королевой. Из дома Королевой и Тарзана пропали украшения на пять миллионов рублей. Певица заподозрила в краже драгоценностей женщин, которые приходили в гости к Глушко. Одной из них оказалась 23-летняя Анастасия Шульженко. Она утверждала, что ее отношения с танцовщиком длились полтора года.

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