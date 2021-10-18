Бузова потеряла голос

Ольга Бузова второй раз в жизни потеряла голос. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Певица отметила, что обычно такое случается из-за стресса.

"Внешне его не видно, это внутреннее состояние", – добавила артистка.

По ее словам, врач посоветовал ей меньше разговаривать, чтобы быстрее восстановиться.

"Очень надеюсь, что это быстро произойдет. Главное не нервничать и не напрягать связки, нужно молчать", – заключила Бузова.