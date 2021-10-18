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Бузова заявила, что потеряла голос

Москва24
46 минут назад

Ольга Бузова второй раз в жизни потеряла голос. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Бузова потеряла голос
Фото: Агентство "Москва"/Сергей КиселевАгентство "Москва"/Сергей Киселев

Певица отметила, что обычно такое случается из-за стресса.

"Внешне его не видно, это внутреннее состояние", – добавила артистка.

По ее словам, врач посоветовал ей меньше разговаривать, чтобы быстрее восстановиться.

"Очень надеюсь, что это быстро произойдет. Главное не нервничать и не напрягать связки, нужно молчать", – заключила Бузова.

Ранее сообщалось, что МХАТ имени Горького продлил контракт с Ольгой Бузовой. В новом театральном сезоне она продолжит выступать в спектакле "Чудесный грузин".

Шоу-бизнес,Ольга Бузова,
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