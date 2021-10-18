Пересильд раскрыла подробности съемок фильма на МКС

Российская актриса Юлия Пересильд, которая 17 октября вернулась с Международной космической станции (МКС), рассказала о съемках фильма «Вызов» в космосе. Об этом передает RT.
Как рассказала Пересильд в своем интервью, для описания съемок фильма не подходят слова «сложно» или «тяжело» — все делалось на пределе человеческих возможностей. Актриса отметила, что боялась физически не справиться со своей задачей. Члены съемочной группы не готовились к полету в течение десяти лет, как профессиональные космонавты. Их подготовка длилась всего четыре месяца. Актриса подчеркнула, что бывали случаи, когда силы были уже на исходе, но все получалось снять так, как нужно.
Пересильд добавила, что команде удалось сделать больше, чем изначально планировалась в рамках экспедиции.
Ранее космонавт Антон Шкаплеров сообщил, что после съемок фильма «Вызов» в российском сегменте МКС необходимо провести уборку. По словам Шкаплерова, сейчас там царит беспорядок, поэтому им с коллегами «хватает работы». Также космонавт добавил, что после отбытия киноэкипажа на МКС «стало свободнее».
Съемочная группа фильма «Вызов» прибыла на МКС для съемок 5 октября. Утром 17 октября киноэкипаж приземлился в Казахстане.