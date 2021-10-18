Пересильд раскрыла подробности съемок фильма на МКС

Как рассказала Пересильд в своем интервью, для описания съемок фильма не подходят слова «сложно» или «тяжело» — все делалось на пределе человеческих возможностей. Актриса отметила, что боялась физически не справиться со своей задачей. Члены съемочной группы не готовились к полету в течение десяти лет, как профессиональные космонавты. Их подготовка длилась всего четыре месяца. Актриса подчеркнула, что бывали случаи, когда силы были уже на исходе, но все получалось снять так, как нужно.