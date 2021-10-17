Шиловскую увезли в больницу со съемок «Ледникового периода»

Аглая Шиловская, российская актриса театра и кино, после съемок программы «Ледникового периода» оказалась на операционном столе. Восстановление после операции проходило не так удачно, как хотелось бы, но все же девушка вернулась в проект. Об этом журналистам 5 Канала рассказала ее мама.
«Эфир уже во вторник, вчера была первая тренировка. После операции встать было невозможно. Как смогла встать, так сразу и пошла. Слушайте, там солдаты. Если уж ты влез проект, то по возможности, пока ползаешь, ты должен его завершить», - сказала Светлана Шиловская.
В третьем выпуске проекта Аглая и ее партнер Максим Шаблин заняли последнее место. Следующие съемки должны состояться во вторник. Будет решаться дальнейшая судьба Аглаи – кто останется в «Ледниковом периоде» – она или Ксения Бородина.
Участник «Ледникового периода» актер Иван Колесников сломал челюсть на репетиции шоу, сообщает «Московский комсомолец». Ранее травму во время подготовки к «Ледниковому периоду» получил блогер Давид «Дава» Манукян. Он должен был выступать в паре с олимпийской чемпионкой Сочи Аделиной Сотниковой. Во время репетиции Дава травмировал руку и был вынужден сняться с проекта.