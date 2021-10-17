Шиловскую увезли в больницу со съемок «Ледникового периода»

Аглая Шиловская, российская актриса театра и кино, после съемок программы «Ледникового периода» оказалась на операционном столе. Восстановление после операции проходило не так удачно, как хотелось бы, но все же девушка вернулась в проект. Об этом журналистам 5 Канала рассказала ее мама.

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«Эфир уже во вторник, вчера была первая тренировка. После операции встать было невозможно. Как смогла встать, так сразу и пошла. Слушайте, там солдаты. Если уж ты влез проект, то по возможности, пока ползаешь, ты должен его завершить», - сказала Светлана Шиловская.

В третьем выпуске проекта Аглая и ее партнер Максим Шаблин заняли последнее место. Следующие съемки должны состояться во вторник. Будет решаться дальнейшая судьба Аглаи – кто останется в «Ледниковом периоде» – она или Ксения Бородина.