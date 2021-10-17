Выступление Бородиной на «Ледниковом периоде» назвали «позорищем»

Сейчас, по итогам оценок трех прошедших выпусков, Ксения – первый кандидат на вылет. Спасти ее с Соловьевым может только зрительское голосование, но есть большие сомнения, что телеведущая получит массовую зрительскую поддержку, - считает Экспресс Газета.

«Знаете, ребята, из каждой хорошей вещи можно всегда сделать плохую. Поддержка могла бы быть красивой. То коленки в разную сторону, то руки… Это я про Ксюшу-голубку. Номер не «дышал». Он был весь ровный и неинтересный», - сказала она.

До сих пор по поводу причин конфликта между ранее неразлучными подругами Ольгой Бузовой и Ксенией Бородиной мнения их знакомых разнятся. Кто-то уверен, что Бузова оскорбилась на то, что на ее место в телестройке пригласили Манукяна. И из-за этого даже удалила из друзей всех своих бывших коллег. Другие говорят, что это Ксения рассердилась на Ольгу из-за того, что та покинула «Дом-2» в последний момент, чем сильно подвела коллектив.