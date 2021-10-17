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Выступление Бородиной на «Ледниковом периоде» назвали «позорищем»

Ирина Лебедева
16 минут назад

Продолжается показ шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Звезды шоу-бизнеса выступают в парах с профессиональными фигуристами. В каждом сезоне бывает своя интрига, нынешний, видимо, запомнится крайне неудачным выступлением ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной, которая выступает на шоу с Дмитрием Соловьевым.

Выступление Бородиной на «Ледниковом периоде» назвали «позорищем»
Фото: InstagramInstagram

Сейчас, по итогам оценок трех прошедших выпусков, Ксения – первый кандидат на вылет. Спасти ее с Соловьевым может только зрительское голосование, но есть большие сомнения, что телеведущая получит массовую зрительскую поддержку, - считает Экспресс Газета.

Председатель жюри шоу Татьяна Тарасова считает, что Бородина недостаточно тренируется.

«Знаете, ребята, из каждой хорошей вещи можно всегда сделать плохую. Поддержка могла бы быть красивой. То коленки в разную сторону, то руки… Это я про Ксюшу-голубку. Номер не «дышал». Он был весь ровный и неинтересный», - сказала она.

На YouTube-канале Первого канала большинство телезрителей также дают работе Ксении на льду негативную оценку.

«Такого позорища никогда не было».

До сих пор по поводу причин конфликта между ранее неразлучными подругами Ольгой Бузовой и Ксенией Бородиной мнения их знакомых разнятся. Кто-то уверен, что Бузова оскорбилась на то, что на ее место в телестройке пригласили Манукяна. И из-за этого даже удалила из друзей всех своих бывших коллег. Другие говорят, что это Ксения рассердилась на Ольгу из-за того, что та покинула «Дом-2» в последний момент, чем сильно подвела коллектив.

Шоу-бизнес,Татьяна Тарасова,Дмитрий Соловьев,Ксения Бородина,
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