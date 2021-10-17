Похоронивший супругу Кикабидзе еле держится на ногах

Вахтанг Кикабидзе потерял свою любимую супругу, с которой прожил в любви и согласии почти 60 лет. Заслуженной артистке Грузии Ирине Кебадзе было 89 лет; упокоилась она на Верийском кладбище в Тбилиси.

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Актер нашел в себе силы проводит ее в последний путь, а затем сильно сдал. Смерть жены стала для него настоящей трагедией. Об этом пишет Экспресс Газета.

«Очень тяжело, я даже не знаю, как он это выдержит. Он вчера мене сказал: Нани, мы с тобой сейчас того света клиенты. Ирина направляла Вахтанга на правильный путь. Это была уникальная женщина... Я ее не видела в последнее время, но это человек с большой буквы», — сказала певица Нани Брегвадзе.

Ранее Вахтанг Константинович рассказывал, как он познакомился со своей будущей женой. Судьбоносная встреча произошла в США. Молодых артистов (Кебадзе была балериной) отправили в командировку в Америку. В какой-то из дней советская делегация перекусывала после концерта, и вдруг на улице началась суета. Как оказалось именно тогда убили президента США Джона Кеннеди.

«Ирина почему-то начала плакать. Я ее схватил, чтобы успокоить, и не отпустил. Всегда говорил, что благодарен Кеннеди за то, что я женился на Ирине», - утверждал артист.

В программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ выступал внук Кикабидзе Георгий. Он сообщил, что вся семья очень грустит о бабашке и беспокоится за дедушку.

«Очень будет трудно, потому что бабушка поддерживала деда во всех его начинаниях, в его карьере, много чего для него делала. Вся семья будет поддерживать, его сын, невестка, дочка, я и моя дочка».